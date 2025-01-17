مبعوثة أممية جديدة إلى الشرق الأوسط.. من هي؟

أعلنت الأمم المتحدة تعيين وزيرة الخارجية الهولندية السابقة سيغريد كاغ، مبعوثة جديدة للمنظمة الدولية في الشرق الأوسط .

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وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، إن كاغ ستواصل أيضًا دورها الحالي كبيرة منسقي المنظمة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.وبحسب موقع الأمم المتحدة، شغلت كاغ منصب وزيرة التجارة والتعاون الإنمائي في هولندا، من 2017 حتى 2021، ووزيرة للشؤون الخارجية حتى 2021، وانتُخبت كاغ زعيمة للحزب الاشتراكي الليبرالي في أيلول 2020، ثم استقالت من المنصب في آب 2023. وقادت حزبها للفوز في انتخابات آذار 2021.وشغلت كاغ مجموعة واسعة من المناصب الرفيعة في منظومة الأمم المتحدة؛ فقد كانت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، في المدة بين عام 2015 إلى عام 2017.ومن عام 2013 إلى عام 2015، عملت منسقة خاصة مشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وبعثة الأمم المتحدة في سوريا. (ارم نيوز)