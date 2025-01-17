حماس تبحث ترتيبات الإفراج عن الأسرى

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أعلنت حركة حماس، الجمعة، أن رئيس الحركة بالضفة زاهر جبارين، بحث مع رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين قدورة فارس، صفقة الأسرى وترتيبات الإفراج عنهم واستقبالهم بما يليق بهم.وقالت الحركة، في بيان، إن جبارين، الذي يرأس كذلك مكتب الشهداء والأسرى بحماس، استقبل فارس، بحضور محامي هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين خضر شقيرات، وعضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران، والقيادين بالحركة محمود مرداوي وجاسر البرغوثي.وأضافت أن الاجتماع بحث "مستجدات الصفقة وتبادل الأسرى، وترتيبات الإفراج عنهم واستقبالهم، بما يليق بتضحياتهم وتضحيات شعبنا الفلسطيني".ولفتت حماس، إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على "التواصل الدائم عبر اللجان المشتركة لإنجاز هذا العرس الوطني الكبير، وتنسيق الجهود بما يخدم قضية الأسرى، وإزالة كافة العقبات لإتمام صفقة تبادل الأسرى".وأشارت إلى أن المجتمعين "وجهوا التحية إلى غزة وشهدائها، والتحية لصمود شعبنا في غزة، الذي كان له الفضل الأول في التوصل لوقف إطلاق النار والوصول إلى صفقة تبادل الأسرى".فيما أكد جبارين، خلال اللقاء، أن "حماس، سعت إلى صفقة تبادل وطنية من كافة فصائل وأبناء شعبنا".(الاناضول)