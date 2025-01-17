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عربي-دولي

تركيا وسوريا تبحثان تعزيز التعاون الأكاديمي

Lebanon 24
17-01-2025 | 16:41
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بحث القائم بأعمال السفارة التركية في دمشق برهان كور أوغلو، مع وزير التعليم العالي في الإدارة السورية الجديدة عبد المنعم عبد الحافظ، تعزيز التعاون الأكاديمي بين البلدين.
وجرى اللقاء في العاصمة السورية دمشق، الجمعة، بحسب مصادر في السفارة التركية.
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وأفادت المصادر بأن اللقاء تناول تعزيز التعاون بيت تركيا وسوريا، وأوضاع الطلاب، والتعاون الأكاديمي بين الجامعات في البلدين. (الاناضول)
 
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