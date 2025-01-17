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التحذير الأخير.. خدمات "تيك توك" قد تتوقف في أميركا

Lebanon 24
17-01-2025 | 23:16
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حذّرت شركة "تيك توك"، مساء الجمعة، من أنها ستوقف عمل تطبيقها في الولايات المتحدة غداً الأحد، ما لم تقدم إدارة الرئيس جو بايدن ضمانات لشركات مثل "أبل" و"غوغل" بعدم تعرضها لإجراءات قانونية عند دخول الحظر حيز التنفيذ.
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يأتي ذلك بعد ساعات من تأييد المحكمة العليا لقانون يمنع "تيك توك" في الولايات المتحدة لدواعٍ أمنية، ما لم تقم الشركة المالكة، "بايت دانس" الصينية، ببيعه، مما يضع التطبيق الشهير على مشارف الإغلاق خلال يومين فقط.

ويلقي قرار المحكمة العليا بمنصة التواصل الاجتماعي ومستخدميها في الولايات المتحدة وعددهم 170 مليونا في حالة من الضبابية، وأصبح مصير التطبيق الآن في أيدي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي تعهد بإنقاذه بعد عودته إلى البيت الأبيض يوم الاثنين.

وقالت الشركة في بيانها "ما لم تقدم إدارة بايدن على الفور بيانا نهائيا لطمأنة مقدمي الخدمات الأكثر أهمية وضمان عدم تطبيق القانون، فإن تيك توك ستضطر للأسف إلى التوقف عن العمل في 19 كانون الثاني". (سكاي نيوز)

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