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عربي-دولي

بعد إقرار اتفاق غزة.. وعدٌ من ترامب لنتنياهو

Lebanon 24
17-01-2025 | 23:25
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كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد لحكومته بأن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يدعم العودة للحرب على غزة بشكل كامل، لو انتهكت "حماس" الاتفاق.

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وقالت الصحيفة ليل الجمعة، إن نتنياهو قال في اجتماع الحكومة الليلة الماضية، إن ترامب سيفرج عن جميع الأسلحة التي تم تعليقها سابقا، وذلك بعد تنصيبه واستلام مهامه رسميا.

وكانت الصحيفة نقلت عن رؤساء الأجهزة الأمنية قولهم خلال اجتماع الحكومة الذي عقد لبحث وإقرار اتفاق غزة إن تقديراتهم تشير إلى أن "حماس" لديها مصلحة في احترام الاتفاق. (ارم نيوز)
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