لمنع الاحتفالات.. هكذا سيتم نقل الأسرى الفلسطينيين

Advertisement

شوهدت، صباح اليوم السبت، مجموعة من الحافلات التابعة لإدارة السجون الإسرائيلية متجهة إلى سجن عوفر غربي رام الله، وسط حراسة أمنية مشددة.وأفادت المعلومات بأن هذه الحافلات ستنقل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم ضمن الدفعة الأولى من عملية تبادل الأسرى المتفق عليها في إطار وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.وأشار شهود عيان إلى أن نوافذ الحافلات عُزلت بمادة سوداء لمنع الأسرى من الاحتفال برفع إشارات النصر، كما حدث في عملية التبادل السابقة في تشرين الثاني 2023.وكانت مصلحة السجون الإسرائيلية أكدت في وقت سابق، أن المعتقلين الذين سيُفرَج عنهم في المرحلة الأولى من عملية التبادل التي ستستمر 42 يوما بدءاً من يوم غد الأحد، سيُجمَعون في سجن "عوفر" في الضفة الغربية، وفي سجن "شيكما" في عسقلان جنوبي إسرائيل قبل إطلاق سراحهم إلى مناطق محددة مسبقا. (ارم نيوز)