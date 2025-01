تاريخ تنصيب رؤساء أميركا.. تفاصيل تاريخية مُثيرة

تستعد الولايات المتحدة، لتنصيب دونالد ترامب الرئيس الـ45 في تاريخها، في حفل قد يشهد إجراءات أمنية مشددة، نظراً للأحداث الأمنية التي شهدتها حملة المرشح الجمهوري في الصيف الماضي بعد تعرضه لمحاولتي اغتيال.

Advertisement



وفي الوقت الذي يتوقع فيه المتابعون حفلاً غير مسبوق من ناحية الإجراءات، تشير الأرشيفات الأميركية إلى العديد أحداث لا تنسى رافقت تنصيب العديد من الرؤساء السابقين للبلاد.

بداية التاريخ 1789

وشهدت الولايات المتحدة أول حفل تنصيب رئاسي لجورج واشنطن في مدينة نيويورك، التي كانت حينها عاصمة البلاد.



وأقيم الحفل في 30 نيسان 1789، حيث ألقى واشنطن خطابًا قصيراً لكنه كان مليئًا بالتفاؤل حول مستقبل الأمة.



وأثناء أداء القسم الدستوري، أضاف واشنطن عبارة "So help me God"، وهي تقليد استمر عبر الأجيال، وأصبح جزءاً غير رسمي من القسم الرئاسي.



الخطاب القاتل 1841

في حفل هو الأكثر مأساوية في تاريخ أميركا، تم تنصيب ويليام هنري هاريسون في عام 1841.



وألقى هاريسون أطول خطاب تنصيب في التاريخ، حيث استمر لأكثر من ساعتين وسط طقس شديد البرودة والعواصف.



ورفض هاريسون ارتداء معطف أو قبعة، مما أدى إلى إصابته بالتهاب رئوي توفي على إثره بعد شهر واحد فقط من توليه المنصب، ليصبح أول رئيس أميركي يموت في أثناء فترة ولايته.



أجواء الحرب 1861

تنصيب أبراهام لينكولن الأول عام 1861 كان من أكثر الأحداث توتراً بسبب التهديدات باغتياله على خلفية انقسام البلاد وبداية الحرب الأهلية.



وتم تعزيز الإجراءات الأمنية بشكل غير مسبوق، حيث انتشر الجنود في جميع أنحاء واشنطن لضمان سلامة الرئيس. ورغم التحديات، ألقى لينكولن خطاباً مؤثراً ركز فيه على الوحدة الوطنية.



حفل شعبي فوضوي 1829

كان حفل تنصيب أندرو جاكسون عام 1829 مميزاً بحضور جماهيري ضخم من أنصاره الذين احتشدوا بكثافة.



وفي أعقاب الحفل، تدفق الآلاف إلى البيت الأبيض للاحتفال مع الرئيس، مما أدى إلى حالة من الفوضى العارمة، مما أسفر عن تحطيم الأثاث والزجاج داخل البيت الأبيض، واضطر المسؤولون لإخراج الحشد عن طريق إغراء الناس بالخروج لتناول المشروبات على العشب.



علامة فارقة عبر الأثير

يعدُّ تنصيب فرانكلين روزفلت الأول عام 1933 علامة فارقة في تاريخ الولايات المتحدة، حيث كان أول حفل يُبث عبر الراديو، ما أتاح للجماهير في جميع أنحاء البلاد متابعة الحدث.



وألقى روزفلت خطاباً شهيراً قال فيه: "الشيء الوحيد الذي يجب أن نخافه هو الخوف نفسه".



وأصبح هذا الخطاب مصدر إلهام للأمة التي كانت تعاني من الكساد الكبير، نتيجة انهيار سوق الأسهم الأميركية عام 1929 وعوامل أخرى.



جون كينيدي.. خطاب تاريخي

يستذكر الأميركيون تنصيب جون كينيدي عام 1961 الذي ألقى خطاباً ظل كواحد من أشهر الخطابات الرئاسية في التاريخ.



تضمنت كلمة كنيدي العبارة الخالدة: "لا تسأل عما يمكن لبلدك أن يفعله لك، بل اسأل عما يمكنك فعله لبلدك".

باراك أوباما.. لحظة خالدة

وفي التاريخ الحديث، لا ينسى الأميركيون تنصيب باراك أوباما عام 2009 باعتباره حدثاً تاريخياً كأول رئيس أميركي من أصول أفريقية.





وجذب الحفل أكبر حشد في التاريخ الحديث لحفلات التنصيب، حيث حضر أكثر من 1.8 مليون شخص في واشنطن، وألقى أوباما خطاباً ركز فيه على التغيير والأمل، مما جعله لحظة فارقة في التاريخ الأميركي.



جو بايدن.. الأمن وكورونا

أُقيم حفل تنصيب جو بايدن في 2021 وسط تدابير أمنية مشددة وغير مسبوقة؛ بسبب اقتحام مبنى الكونغرس قبل أسبوعين من الحفل من قبل أنصار دونالد ترامب الذين رفضوا الاعتراف بخسارته.





وغابت الجماهير الكبيرة عن الاحتفال نتيجة جائحة كورونا، واستُبدل الحشد المعتاد بآلاف الأعلام التي مثلت الشعب الأميركي.



ورغم ذلك، ألقى بايدن خطاباً ركز فيه على الوحدة واستعادة الديمقراطية. (24)