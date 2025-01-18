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عربي-دولي
وفد من الجامعة العربية في سوريا لبحث التطورات
Lebanon 24
18-01-2025
|
06:14
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وصل وفد من جامعة الدول العربية إلى العاصمة السورية دمشق، اليوم السبت، ويبحث الوفد آخر التطورات وكافة مسارات العملية السياسية التي من المتوقع أن تشهدها البلاد.
وكانت المصادر قد أكدت في تصريحات سابقة أن الجامعة العربية طلبت من الإدارة السورية الترتيب لزيارة وفد من الجامعة إلى دمشق.
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ومن قبل أعلنت الجامعة ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب السوري وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة واحترام إرادته وخياراته.
وشددت الجامعة على ضرورة احترام كافة الأطراف لسيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها، وحصر السلاح بيد الدولة، وحل أية تشكيلات مسلحة، ورفض التدخلات الخارجية المزعزعة للاستقرار.
وأعربت الجامعة عن ثقتها في تمكن أبناء الشعب السوري بكافة مكوناته وقياداته، ومن خلال التحلي بالحكمة، من الحفاظ على السلم الأهلي واللحمة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة، معلنة عن أمنياتها في أن تخرج سوريا من هذه المحنة الطويلة أقوى مما كانت، وتستعيد دورها الفاعل في محيطها العربي والإقليمي والدولي. (العربية)
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