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وزير خارجية قطر عرض مع نظيره البريطاني اتفاق وقف النار بغزة

Lebanon 24
18-01-2025 | 07:55
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بحثت قطر وبريطانيا، السبت، ضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى الذي يدخل حيز التنفيذ صباح غد الأحد.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا".
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وبحسب الوكالة، فإن الجانبين ناقشا "السبل الكفيلة بضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين والأسرى".
وأعرب وزير الخارجية القطري عن أمل بلاده "التزام الطرفين بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى".
إلى جانب ذلك، قالت الوكالة إن الجانبين بحثا آخر المستجدات في سوريا، كما استعرضا علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها.
(الاناضول)
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