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غزة.. حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع

Lebanon 24
18-01-2025 | 08:15
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أعلنت وزارة الصحة بغزة، السبت، ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في القطاع إلى 46 ألفا و899 شهيدا و110 آلاف و725 مصابا منذ 7 تشرين الأول 2023.
وقالت الوزارة، في تقريرها الإحصائي لليوم الـ470 من حرب الإبادة، إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد عائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات "23 شهيدا و83 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية".
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وأوضح التقرير أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى "46 ألفا و899 شهيدا و110 آلاف و725 إصابة منذ السابع من تشرين الأول 2023".
وأشار إلى أن "عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
(الاناضول)
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