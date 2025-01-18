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عربي-دولي
الحوثيون: استهدفنا وزارة الدفاع الإسرائيلية في يافا
Lebanon 24
18-01-2025
|
09:30
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أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن اليوم السبت استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية في يافا بصاروخ باليستي من نوع "ذو الفقار".
وفي بيان له، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على المجازر الأخيرة بحق إخواننا في غزة، وضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية بعونِ الله تعالى عملية عسكرية نوعية، استهدفت ما يسمى بوزارة الدفاع للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي نوع ذو الفقار".
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وأضاف سريع: "وقد وصل الصاروخ إلى هدفه بدقة عالية بفضل الله وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له".
وختم البيان: "تجدد القوات المسلحة اليمنية أنها ستقف إلى جانب المقاومة الفلسطينية في غزة وبالتنسيق معها وذلك للتعامل العسكري المناسب مع أية خروقات أو أي تصعيد عسكري يرتكبه العدو الإسرائيلي خلال فترة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".
(روسيا اليوم)
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