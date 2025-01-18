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عربي-دولي
"حكومة غزة" تعلن عن "خطة شاملة" للتعامل مع وقف إطلاق النار بالقطاع
Lebanon 24
18-01-2025
|
10:25
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أعلنت "حكومة غزة"، السبت، الانتهاء من إعداد "خطة شاملة" للتعامل مع قرار وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، الذي سيدخل حيز التنفيذ صباح الأحد، بوساطة دولية وإقليمية.
وقالت "الحكومة" في بيان صدر عن "المكتب الإعلامي الحكومي في غزة"، أن "الخطة تهدف إلى ضمان عودة الحياة الطبيعية تدريجيا في القطاع، وتتضمن إجراءات ميدانية عاجلة، أبرزها تأمين المناطق المتضررة وتقديم المساعدات الإنسانية للسكان".
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وأوضح البيان، أن فرقا حكومية متخصصة من الوزارات والمؤسسات ستباشر تنفيذ الخطة ميدانيا لضمان سلامة المواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية.
وستعمل الشرطة الفلسطينية على حفظ الأمن والنظام، بينما ستتولى البلديات مهام تنظيف المناطق المتضررة، وإعادة فتح الشوارع، وترميم البنية التحتية، بما يشمل تمديدات المياه والكهرباء، بحسب البيان.
وشددت "حكومة غزة" على جاهزية مؤسساتها لتنفيذ هذه الإجراءات، حيث ستتابع فرق ميدانية متخصصة من مختلف الوزارات تطبيق الخطة لضمان عودة الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن. (الاناضول)
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