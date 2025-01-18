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عربي-دولي
لإتمام اتفاق غزة.. هذا ما قاله مبعوث ترامب لنتنياهو
Lebanon 24
18-01-2025
|
11:13
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ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أرسل مبعوثه ستيف ويتكوف إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برسالة واضحة: "حان الوقت لعقد الصفقة".
وأضاف ويتكوف وفق الصحيفة الأميركية: "كان الرئيس صديقا عظيما لإسرائيل، والآن حان الوقت لتبادل الصداقة".
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وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مصدر مطلع على المحادثة، أن ويتكوف قال لنتنياهو إنه يجب اتخاذ قرارات، وأنه يتعين على المفاوضين الإسرائيليين الحصول على الصلاحيات اللازمة لاتخاذ هذه القرارات، مضيفًا: "إذا لم يرغب نتنياهو في العمل بهذه الطريقة، فعلى الجميع أن يحزموا أمتعتهم ويعودوا إلى منازلهم."
وقال للصحفيين الأسبوع الماضي: "يمكنني القول إن الرئيس يشعر بالإحباط"، محذرا من أنه "سيكون هناك عواقب وخيمة" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
ووفقا للتقرير، أمر نتنياهو الفريق التفاوضي، الذي يضم رؤساء الموساد والشاباك وممثلا عن الجيش الإسرائيلي ومستشارا سياسيا، بالتوجه إلى قطر لإجراء مفاوضات مكثفة.
وأضاف التقرير أن ويتكوف نقل نفس الرسالة إلى المفاوضين القطريين والمصريين، مؤكدا أن الوقت قد حان لإنهاء المفاوضات الدبلوماسية الطويلة.
والأربعاء، تم الإعلان عن الاتفاق في الدوحة وتمت الموافقة عليه رسميا من قبل الحكومة الإسرائيلية يوم الجمعة.
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