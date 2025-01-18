بعد نقلهم لمكان آمن.. حماس تسلم قائمة الأسرى خلال ساعات

أفادت مصادر العربية بأن حركة حماس ستسلم قائمة الأسرى المقرر الإفراج عنهم غدا الأحد خلال ساعات.



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وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "لن نبدأ اتفاق غزة إلا بعد الحصول على أسماء الأسرى الذين سيفرج عنهم غدا".



وتابع "حماس لم تسلم قائمة الرهائن، والاتفاق لن يمضي قدماً".



كما قال إن تل أبيب لن تتسامح مع أي انتهاك لاتفاق غزة، مضيفاً "حماس وحدها تتحمل مسؤولية انتهاك اتفاق تبادل الأسرى".



وأوضح متحدث باسم رئيس الوزراء إن القائمة المشار إليها هي قائمة الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم يوم الأحد ليس قبل الساعة 14,30 بتوقيت غرينتش، وفقا للسلطات الإسرائيلية، أي بعد ست ساعات على دخول الهدنة حيّز التنفيذ.



حماس: القوائم قبل كل يوم التبادل

أتى هذا التصريح بعدما كشفت حركة حماس أن نشر قوائم المفرج عنهم سيكون قبل كل يوم تبادل.



وأضافت في بيان، اليوم السبت، أن هذه النقطة جاءت وفقا للاتفاق.



كما تابعت أن آلية الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين ستعتمد على عدد الأسرى الذين ستفرج عنهم إسرائيل.



هذا وسيطلق سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً في المرحلة الأولى من الاتفاق التي تمتد 42 يوماً مقابل إفراج تل أبيب عن أكثر من 1890 أسيراً فلسطينياً لديها، وفق ما أعلنته الخارجية المصرية.



إذ سيطلق في اليوم الأول، أي غداً الأحد، 3 مجندات إسرائيليات محتجزات. كذلك سيفرج عن 3 آخرين في اليوم الـ7. وأضافت المصادر أن حماس أبلغت الوسطاء أنها ستسلم أسماء الأسرى عقب نقلهم لمكان آمن.وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "لن نبدأ اتفاق غزة إلا بعد الحصول على أسماء الأسرى الذين سيفرج عنهم غدا".وتابع "حماس لم تسلم قائمة الرهائن، والاتفاق لن يمضي قدماً".كما قال إن تل أبيب لن تتسامح مع أي انتهاك لاتفاق غزة، مضيفاً "حماس وحدها تتحمل مسؤولية انتهاك اتفاق تبادل الأسرى".وأوضح متحدث باسم رئيس الوزراء إن القائمة المشار إليها هي قائمة الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم يوم الأحد ليس قبل الساعة 14,30 بتوقيت غرينتش، وفقا للسلطات الإسرائيلية، أي بعد ست ساعات على دخول الهدنة حيّز التنفيذ.أتى هذا التصريح بعدما كشفت حركة حماس أن نشر قوائم المفرج عنهم سيكون قبل كل يوم تبادل.وأضافت في بيان، اليوم السبت، أن هذه النقطة جاءت وفقا للاتفاق.كما تابعت أن آلية الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين ستعتمد على عدد الأسرى الذين ستفرج عنهم إسرائيل.هذا وسيطلق سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً في المرحلة الأولى من الاتفاق التي تمتد 42 يوماً مقابل إفراج تل أبيب عن أكثر من 1890 أسيراً فلسطينياً لديها، وفق ما أعلنته الخارجية المصرية.إذ سيطلق في اليوم الأول، أي غداً الأحد، 3 مجندات إسرائيليات محتجزات. كذلك سيفرج عن 3 آخرين في اليوم الـ7.

أما في اليوم الـ14 فسيطلق سراح 4، وفي اليوم الـ21، سيفرج عن 3 محتجزين، كذلك في اليوم الـ 28 والـ35 (3).



في المقابل، نشرت إسرائيل قائمة بأسماء أكثر من 700 أسير فلسطيني سيطلق سراحهم خلال المرحلة الأولى بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.



إذ نشرت وزارة العدل الإسرائيلية في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، قائمة تشمل 737 فلسطينيا سيطلق سراحهم.



إلا أن الوزارة ذكرت أنه لن يطلقوا قبل الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي يوم غد الأحد، وهو اليوم الذي من المقرر أن تبدأ فيه عملية التبادل.



هذا وشملت القائمة أعضاء من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بعضهم يقضي أحكاما بالسجن مدى الحياة وأدينوا بجرائم مثل القتل، بحسب الوزارة.