قسد: لن نسلم سلاحنا

أكد قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي أن قواته لم تقرر تسليم السلاح ولا حل نفسها، ولكن تريد الانخراط في جيش سوريا المستقبل، محذرا من أن أي طريق غير التفاوض في مسألة دمج القوات بوزارة الدفاع سيؤدي إلى مشاكل كبيرة، على حد تعبيره.

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وأضاف عبدي في مقابلة خاصة مع "العربية" أنه لم يتم دعوتهم في اجتماع دمج الفصائل بوزارة الدفاع، وأن نتائج اجتماع الشرع بالفصائل لا تعنيهم لأنهم لم يكونوا جزءا منه.



كما أشار إلى أنهم اقترحوا تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لدراسة موضوع دمج القوات، وأنه ضد فكرة وجود جيشين في سوريا.



وقال إن العلاقة مع قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع تحددها الأفعال لا الأقوال.



وبشأن القوات الأميركية في سوريا، أوضح أن وجودها مهم لتقريب وجهات النظر.



فيما شدد مظلوم عبدي على أن إيران لم تزودهم بطائرات مسيرة، مؤكدا عدم الحاجة لأسلحة من إيران.