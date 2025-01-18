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مصر: تفعيل غرفة الأزمات استعدادا لفتح معبر رفح

Lebanon 24
18-01-2025 | 16:57
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كشف خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء المصري وزير الصحة والسكان، تفعيل غرفة الأزمات استعدادا لفتح معبر رفح، لافتا الى ان الوزارة تمتلك خطة لاستقبال المصابين من غزة.
وأضاف وزير الصحة المصري لـ"العربية" أن الوزارة ستعمل على رفع كفاءة القطاع الطبي في غزة، مشيرا الى تجهيز نقاط طبية بشمال سيناء لاستقبال الجرحى من غزة.
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كما أوضح أنه سيتم نقل الحالات الحرجة القادمة من غزة للمستشفيات.
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