قائمة جديدة.. تعرفوا إلى أقوى الجيوش في الشرق الأوسط!

شهد تصنيف جيوش المنطقة خلال السنوات الأخيرة تغييرات مهمة من حيث الترتيب العالمي وفق مؤشر "غلوبال فاير باور" الأميركي.

وكشفت التصنيفات الجديدة تربع الجيش التركي على قائمة أقوى جيوش الشرق الأوسط وبالمرتبة الـ9 عالمياً، فيما احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى حول العالم.

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وفي ما يلي قائمة بأقوى الجيوش في الشرق الأوسط والعالم:



أقوى الجيوش في الشرق الأوسط:

1- تركيا (المرتبة 9 عالمياً)

2- إسرائيل (المرتبة 15 عالمياً)

3- إيران (المرتبة 16 عالمياً)

4- مصر (المرتبة 19 عالمياً)

5- السعودية (المرتبة 24 عالمياً)

أقوى جيوش العالم:

1- الولايات المتحدة الأميركية

2- روسيا

3- الصين

4- الهند

5- كوريا الجنوبية

أضعف جيوش العالم:

1- كوسوفو

2- الصومال

3- جمهورية أفريقيا الوسطى

4- بنين

5- بوتان

(الخليج أونلاين)

