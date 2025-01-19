Advertisement

عربي-دولي

قائمة جديدة.. تعرفوا إلى أقوى الجيوش في الشرق الأوسط!

Lebanon 24
19-01-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1308389-638728873296061061.jpg
Doc-P-1308389-638728873296061061.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهد تصنيف جيوش المنطقة خلال السنوات الأخيرة تغييرات مهمة من حيث الترتيب العالمي وفق مؤشر "غلوبال فاير باور" الأميركي.
 
 
وكشفت التصنيفات الجديدة تربع الجيش التركي على قائمة أقوى جيوش الشرق الأوسط وبالمرتبة الـ9 عالمياً، فيما احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى حول العالم.
Advertisement
 
 
وفي ما يلي قائمة بأقوى الجيوش في الشرق الأوسط والعالم:
 
 
أقوى الجيوش في الشرق الأوسط:
 
1- تركيا (المرتبة 9 عالمياً)
 
2- إسرائيل (المرتبة 15 عالمياً)
 
3- إيران (المرتبة 16 عالمياً)
 
4- مصر (المرتبة 19 عالمياً)
 
5- السعودية (المرتبة 24 عالمياً)
 
أقوى جيوش العالم:
 
1- الولايات المتحدة الأميركية
 
2- روسيا
 
3- الصين
 
4- الهند
 
5- كوريا الجنوبية
 
أضعف جيوش العالم:
 
1- كوسوفو
 
2- الصومال
 
3- جمهورية أفريقيا الوسطى
 
4- بنين
 
5- بوتان
 
(الخليج أونلاين)
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:44 | 2025-01-19
16:17 | 2025-01-19
16:04 | 2025-01-19
14:58 | 2025-01-19
14:55 | 2025-01-19
14:42 | 2025-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24