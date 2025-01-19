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عربي-دولي

أول تغيير في الحكومة السورية.. هذه هوية وزير الداخلية الجديد

Lebanon 24
19-01-2025 | 08:54
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أفادت وسائل إعلام رسمية، يوم الأحد، بأن الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع عينت علي كدة وزيرا للداخلية، وكلفت محمد عبدالرحمن الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية سابقا بمهام محافظ إدلب.

وقال التلفزيون السوري إن علي كدة (52 عاما) انشق عن نظام بشار الأسد في 2012 بعد اعتقاله بسبب مواقفه.
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وأضاف أنه سبق وتولى منصب معاون وزير الداخلية للشؤون الإدارية والعلاقات العامة في حكومة الإنقاذ التي كانت تدير مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة قبل الإطاحة بنظام بالأسد الشهر الماضي، وتولى لاحقا منصب رئيس هذه الحكومة.
 
 وبحسب تقارير إعلامية، فإن كدة من مواليد محافظة إدلب عام 1973 ، وحصل على شهادة في الهندسة العسكرية عام 1997، ثم شهادة في الهندسة الكهربائية عام 2003، وأوفد في بعثة تعليمية إلى الصين.
 
 ولم ترد على الفور تقارير عن أسباب نقل عبد الرحمن لإدارة محافظة إدلب بعد توليه منصب وزير الداخلية في الحكومة الانتقالية الشهر الماضي. وعبد الرحمن (40 عاما) ضابط سابق في الجيش السوري، وانشق عنه في 2012 لينضم إلى المعارضة المسلحة. (سكاي نيوز عربية)
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