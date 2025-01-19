مستشار ترامب للأمن القومي: حماس لن تحكم قطاع غزة أبدا

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وأضاف في مقابلة أجرتها معه شبكة سي.بي.إس: "حماس لن تحكم غزة أبدا. هذا غير مقبول تماما"



وفي وقت سابق، قال والتز لشبكة "فوكس نيوز" إن الإدارة المقبلة أوضحت "بشكل واضح للإسرائيليين، وأريد أن يسمعني شعب إسرائيل بشأن هذا الأمر، إذا كانوا بحاجة إلى العودة للقتال، فنحن معهم. إذا لم تلتزم حماس بشروط هذا الاتفاق، فنحن معهم". قال مايك والتز مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الأحد، إنه إذا تراجعت حركة حماس عن اتفاق الرهائن، ووقف إطلاق النار في غزة، فإن الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل "في عمل ما يتعين عليها القيام به".وأضاف في مقابلة أجرتها معه شبكة سي.بي.إس: "حماس لن تحكم غزة أبدا. هذا غير مقبول تماما"وفي وقت سابق، قال والتز لشبكة "فوكس نيوز" إن الإدارة المقبلة أوضحت "بشكل واضح للإسرائيليين، وأريد أن يسمعني شعب إسرائيل بشأن هذا الأمر، إذا كانوا بحاجة إلى العودة للقتال، فنحن معهم. إذا لم تلتزم حماس بشروط هذا الاتفاق، فنحن معهم".

وشدد على أن "حماس لن تستمر ككيان عسكري، وهي بالتأكيد لن تحكم غزة"، مشيرا إلى أنه يتفهم "المخاوف بشأن إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين كجزء من الاتفاق، ولكن في نهاية المطاف، كان الرهائن موجودين هناك في تلك الأنفاق ويتعرضون للاغتصاب والإساءة في ظروف مروعة. لقد ظلوا هناك لفترة أطول من الرهائن عام 1979 (أزمة الرهائن في إيران)، في ظروف أكثر فظاعة بكثير". (سكاي نيوز عربية)