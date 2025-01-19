بايدن: البنادق صمتت في غزة والاتفاق أصبح واقعا

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قال الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الأحد، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بات واقعا، وأنه كان نتيجة لجهود دبلوماسية أميركية استمرت لشهور.جاء ذلك في كلمة للرئيس الأميركي بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن. ولفت بايدن إلى إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يقع عليها عاتق تنفيذ اتفاق غزة.وكشف أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ اليوم، هو نفس المقترح الي طرحه في مايو الماضي. وأضاف بايدن "اليوم صمتت البنادق في غزة".واعتبر أن مفاوضات غزة كانت الأصعب منذ توليه السلطة. وأوضح الرئيس الأميركي أن بين الرهائن المقرر الإفراج عنهم مواطنون أميركيون. (سكاي نيوز)