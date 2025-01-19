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عربي-دولي

كيف يقضي بايدن يومه الأخير في منصبه الرئاسي؟

Lebanon 24
19-01-2025 | 11:58
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يقضي الرئيس الأميركي جو بايدن يومه الأخير في منصبه، اليوم الأحد، في ولاية ساوث كارولينا، وهي ولاية تحمل أهمية خاصة له بعد فوزه الساحق في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لعام 2020 هناك، مما مهد له الطريق لتحقيق هدف حياته المتمثل في أن يُنتخب رئيسا للولايات المتحدة.
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وعشية تنصيب الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب، غدا الاثنين، خطط بايدن لإلقاء خطاب وداع أخير من الولاية التي أوصلته إلى الرئاسة، كما يحب أن يقول.
وقال البيت الأبيض إنه من المقرر أن يزور بايدن، برفقة زوجته السيدة الأولى جيل بايدن، كنيسة رويال ميشينرى بابتست في نورث تشارلستون للعبادة وإلقاء كلمة حول إرث القس مارتن لوثر كينغ جونيور. ويصادف غدا الاثنين العطلة الفيدرالية لتكريم زعيم الحقوق المدنية الذي جرى اغتياله.

وبعد ذلك، سيزور بايدن وزوجته المتحف الدولي للأميركيين من أصول إفريقية. وقد بُني هذا المتحف على موقع يطل على الساحل حيث تم جلب عشرات الآلاف من الأفارقة المستبعدين إلى الولايات المتحدة من أواخر ستينيات القرن الثامن عشر وحتى عام 1808، وفقا لموقع المتحف على الإنترنت.
 
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