عشية تنصيب ترامب.. استنفار أمني في واشنطن

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وبحسب ما أوردته صحيفة "الشرق الأوسط"، نشرت وسائل إعلام أميركية عدة تقييمات أمنية لتلك التهديدات، صادرة من وكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون، تفيد بأن الأفراد المحتملين، خصوصاً أولئك الذين لديهم "مظالم تتعلّق بالانتخابات"، قد يرون أن أداء الرئيس المنتخب لقسم اليمين هو "فرصتهم الأخيرة للتأثير في نتائج الانتخابات من خلال العنف". فيما يفصلنا عن حفل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عدة ساعات فقط، حذّرت وكالات الأمن الأميركية من أن حفل تنصيب الرئيس المنتخب سيكون "هدفاً محتملاً جذاباً" لتهديدات إرهابية، سواء من متطرفين في الداخل أو من أشخاص مدفوعين من الخارج، رغم عدم وجود تهديدات محددة ذات صدقية حتى الآن.وبحسب ما أوردته صحيفة "الشرق الأوسط"، نشرت وسائل إعلام أميركية عدة تقييمات أمنية لتلك التهديدات، صادرة من وكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون، تفيد بأن الأفراد المحتملين، خصوصاً أولئك الذين لديهم "مظالم تتعلّق بالانتخابات"، قد يرون أن أداء الرئيس المنتخب لقسم اليمين هو "فرصتهم الأخيرة للتأثير في نتائج الانتخابات من خلال العنف".

ومع توقع مشاركة الكثير من الشخصيات والمسؤولين في حفل التنصيب، فإن مهمة توفير الأمن يوم التنصيب لا تقتصر على حماية الرئيس ترامب. واستعانت السلطات الأمنية في العاصمة واشنطن بأعداد كبيرة من رجال الأمن من الولايات كافّة، بلغ عددهم 4 آلاف، فضلاً عن ألف رجل آخرين لدعم شرطة مبنى الكابيتول. وسيبلغ مجموع عدد رجال الأمن والعسكريين الذين سيتولون توفير الأمن لحفل التنصيب نحو 25 ألفاً، بتنسيق مع البنتاغون والحرس الوطني في العاصمة.



وتعكس مخاوف الوكالات الأمنية، البيئة السياسية المتوترة التي سيتولّى فيها ترامب السلطة، في ظل تصاعد العنف الذي كاد يودي بحياة ترامب نفسه، عندما تعرّض لمحاولتي اغتيال خلال حملته الانتخابية الصيف الماضي.



ومنذ محاولتي اغتيال ترامب، أصبح مسؤولو الأمن في حالة تأهب قصوى، زاد من حدّتها الهجوم الإرهابي في نيو أورليانز ليلة رأس السنة، وهو ما فرض على وكالات الأمن وضع سيناريوهات عدة، قد ينفذها إرهابيون أجانب أو متطرفون محليون وذئاب منفردة، يمكن أن تبدأ بعمليات خداع عن وجود قنابل كاذبة أو تهديدات باقتحام الحشود، أو باستخدام طائرات مسيّرة أو الدهس بمركبات.



ومع تقديم عدد من المجموعات السياسية طلبات للحصول على تصاريح لتنظيم مظاهرات خلال يوم التنصيب، يخشى المسؤولون أيضاً من أن تتحول إلى احتجاجات واضطرابات في محيط موقع التنصيب.