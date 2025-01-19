تيك توك يعود للعمل في أميركا





وجاء بيان تيك توك بعد أن قال مستخدمون أميركيون إنهم تمكنوا من الدخول على موقع الخدمة المملوكة للصين في حين لا يزال التطبيق الأكثر استخداماً بفارق كبير غير متاح.

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وقال التطبيق في بيان "تيك توك يعاود عمله بالاتفاق مع مزودي خدماتنا". قال تطبيق تيك توك الأحد إن خدماته في الولايات المتحدة عادت للعمل بعد أن قال الرئيس المنتخب دونالد ترامب إنه سيسمح بإعادة خدمة تيك توك داخل البلاد بعد تأديته اليمين الاثنين.وجاء بيان تيك توك بعد أن قال مستخدمون أميركيون إنهم تمكنوا من الدخول على موقع الخدمة المملوكة للصين في حين لا يزال التطبيق الأكثر استخداماً بفارق كبير غير متاح.وقال التطبيق في بيان "تيك توك يعاود عمله بالاتفاق مع مزودي خدماتنا".

وشكر البيان ترامب "على تقديم الوضوح والتطمينات اللازمة لمزودي الخدمة لدينا بأنهم لن يواجهوا أي عقوبات جراء توفير تيك توك لأكثر من 170 مليون أميركي والسماح لأكثر من سبعة ملايين شركة صغيرة بالعمل".



وتوقف التطبيق عن العمل في الولايات المتحدة في وقت متأخر السبت قبل سريان قانون بإغلاقه لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأحد. وحذر مسؤولون أميركيون من أنه في ظل بقاء التطبيق تابعاً للشركة الأم الصينية بايت دانس، توجد مخاطر من إساءة استخدام بيانات الأميركيين.