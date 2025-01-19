بموجب اتفاق وقف النار.. إسرائيل تفرج عن 90 سجينا فلسطينيا (فيديو)

قالت هيئة السجون الإسرائيلية إنه تم إطلاق سراح 90 سجيناً فلسطينياً ضمن اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.



وقد غادرت حافلتان بزجاج قاتم سجن عوفر الإسرائيلي في الضفة الغربية بعيد الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي. وحيّت حشود متحمسة بصيحات الفرح والغناء المعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم عند مرور حافلتين أقلتهما من سجن عوفر في الضفة الغربية.

من جهتها قالت حركة حماس في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين إن حافلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم ستنطلق خلال وقت قصير من سجن عوفر العسكري الإسرائيلي.



وجاء في بيان صادر عن مكتب الأسرى التابع لحماس أن "عملية التدقيق في الأسماء داخل سجون عوفر أظهرت أن هناك نقصاً في أسيرة".

وتابع البيان أنه "يجري التواصل مع الوسطاء والصليب الأحمر" لإلزام إسرائيل بقائمة الأسرى المتفق عليها، مضيفاً أنه " خلال وقت قصير ستنطلق حافلات الأسرى المفرج عنهم من سجن عوفر العسكري".



هذا وأفادت أنباء بوصول الأسيرة المقدسية زينة بربر والأسيرة المقدسية روز خويص إلى منزلي عائلتيهما بالقدس بعد الإفراج عنهما من سجن المسكوبية، وليس مع الدفعة التي خرجت من سجن عوفر.