Advertisement

عربي-دولي

بموجب اتفاق وقف النار.. إسرائيل تفرج عن 90 سجينا فلسطينيا (فيديو)

Lebanon 24
19-01-2025 | 23:13
A-
A+
Doc-P-1308617-638729507463944937.jpeg
Doc-P-1308617-638729507463944937.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت هيئة السجون الإسرائيلية إنه تم إطلاق سراح 90 سجيناً فلسطينياً ضمن اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وقد غادرت حافلتان بزجاج قاتم سجن عوفر الإسرائيلي في الضفة الغربية بعيد الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي. وحيّت حشود متحمسة بصيحات الفرح والغناء المعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم عند مرور حافلتين أقلتهما من سجن عوفر في الضفة الغربية.
من جهتها قالت حركة حماس في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين إن حافلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم ستنطلق خلال وقت قصير من سجن عوفر العسكري الإسرائيلي.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الأسرى التابع لحماس أن "عملية التدقيق في الأسماء داخل سجون عوفر أظهرت أن هناك نقصاً في أسيرة".
وتابع البيان أنه "يجري التواصل مع الوسطاء والصليب الأحمر" لإلزام إسرائيل بقائمة الأسرى المتفق عليها، مضيفاً أنه " خلال وقت قصير ستنطلق حافلات الأسرى المفرج عنهم من سجن عوفر العسكري".

هذا وأفادت أنباء بوصول الأسيرة المقدسية زينة بربر والأسيرة المقدسية روز خويص إلى منزلي عائلتيهما بالقدس بعد الإفراج عنهما من سجن المسكوبية، وليس مع الدفعة التي خرجت من سجن عوفر.
 
Advertisement

عربي-دولي

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:48 | 2025-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:23 | 2025-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:04 | 2025-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:32 | 2025-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:25 | 2025-01-20
01:10 | 2025-01-20
01:08 | 2025-01-20
01:06 | 2025-01-20
01:00 | 2025-01-20
00:55 | 2025-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24