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عربي-دولي

عشية تنصيبه.. ترامب: سأتصرف بسرعة وقوة غير مسبوقتين

Lebanon 24
19-01-2025 | 23:32
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شارك الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، مساء الأحد، في "احتفال النصر" الذي أقيم في واشنطن بمشاركة الآلاف من أنصاره.

وفي كلمة ألقاها خلال الاحتفال عشيّة تنصيبه أكد ترامب أنه سيتصرّف "بسرعة وقوّة غير مسبوقتين" عندما يتسلم الاثنين منصبه رئيساً للولايات المتحدة.
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وقال ترامب أمام حشد من مؤيديه تجمّعوا في قاعة "كابيتال وان" في واشنطن مساء الأحد "اعتباراً من الغد سأتصرف بسرعة وقوة غير مسبوقتين وأعمل على حل كل أزمة تواجه بلادنا. علينا أن نفعل ذلك".

كما تعهّد ترامب بإنهاء "غزو" المهاجرين غير النظاميين، وهو أحد المواضيع الرئيسية لحملته. وقال ترامب: "سنوقف الغزو عند حدودنا".
ووعد ترامب الذي سيتم تنصيبه ظهر الاثنين ليصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة بإصدار حوالي مئة مرسوم في أول يوم له في منصبه.

وكرر ترامب مواضيع خطابات حملته الانتخابية واعداً بالعمل على "حل كل أزمة تُواجه بلادنا"، ومشدداً على أنه "يتوجب علينا فعل ذلك".
هذا وتطرق ترامب خلال كلمته لحظر تطبيق تيك توك الصيني في الولايات المتحدة قائلاً: "يجب علينا إنقاذ تيك توك.. صراحة، ليس لدينا خيار سوى إنقاذه".

كما قال ترامب إنه سيصدر تعليمات للجيش لبدء بناء درع دفاع صاروخي يسمى "القبة الحديدية" بمجرد تنصيبه رئيساً، مضيفاً أنه سيصنع في الولايات المتحدة.
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