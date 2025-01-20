آخرها "تيك توك".. ما هي التطبيقات التي أوقفتها أميركا؟

لم يقتصر الحظر على تطبيقات شركة "بايت دانس" الصينية في الولايات المتحدة على تطبيق "تيك توك"، إذ طال الإجراء الذي أقر بقانون فيدرالي العام الماضي كافة التطبيقات التابعة للشركة.



كما تم حظر التطبيقات الأخرى المملوكة لشركة بايت دانس والتي تعمل في إطار تيك توك، والتي تشمل TikTok Studio الموجه للمبدعين لإدارة المحتوى والتحقق من التحليلات، وTikTok Shop Seller للبائعين عبر التجارة الإلكترونية على التطبيق لإدارة عملياتهم التجارية، وTikTok Lite وهو إصدار أصغر وأسرع من التطبيق الأصلي متاح فقط في بلدان معينة، وذلك بحسب موقع "wired".

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وتظهر إشعارات مماثلة للحظر على تطبيقات أخرى مملوكة لشركة "بايت دانس"، التي يقع مقرها في الصين، ومنها:



CapCut



هي أداة تحرير فيديو مجانية مُحسَّنة لمقاطع الفيديو الرأسية التي يمكن نشرها على TikTok. غالباً ما يكون التطبيق المفضل للمبدعين الهواة نظراً لميزاته الاحترافية.



ويستخدم البعض أيضاً CapCut لإنتاج مقاطع الفيديو أولاً قبل تحميلها على منصات أخرى غير TikTok.



Lemon8



أصدرت بايت دانس تطبيق Lemon8 في شباط 2023 كتطبيق وسائط اجتماعية قائم على الصور.



ويُعرف هذا التطبيق بأنه يشبه RedNote، وهو تطبيق وسائط اجتماعية ناجح بشكل خاص في الصين، وأصبح أيضاً وجهة للعديد من مستخدمي تيك توك قبيل حظره.



كما اختار بعض مستخدمي تيك توك الانتقال إلى Lemon8، لكن التطبيق أصبح أيضاً غير متصل بالإنترنت.



Gauth



باستخدام Gauth، يمكن للطلاب التقاط صور لواجباتهم المدرسية، ويستخدم التطبيق الذكاء الاصطناعي لفهم المشكلة وتقديم حلول خطوة بخطوة.



كما يحتوي على ميزات أخرى تساعد الطلاب على زيادة إنتاجيتهم أثناء الدراسة.



ووفقاً لإعلان إغلاق التطبيق هذا الأسبوع، فقد "ساعد 300 مليون مستخدم بمليارات الأسئلة".



Hypic



تم إطلاق Hypic في عام 2022، وهي أداة لتحرير الصور مع التركيز بشكل كبير على أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية.



ويستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين على تحسين جودة الصورة أو تحويل الصورة إلى رسم كاريكاتوري.



Lark



Lark هو تطبيق اتصالات لمساحة العمل يشبه Slack. تم إنشاؤه في الأصل للرسائل الداخلية الخاصة بـ"بايت دانس" بين الموظفين، وأصبح الآن أحد أكثر تطبيقات الاتصالات المكتبية استخداماً في الصين، مع عدة ملايين من المستخدمين النشطين.



Melolo وFizzo وMyTopia Books



Poligon، وهي شركة تابعة لشركة ByteDance ومقرها سنغافورة، تنشر العديد من التطبيقات التي تقدم للمستخدمين مشاهدة الدراما القصيرة (Melolo)، أو قراءة الروايات عبر الإنترنت (Fizzo وMyTopia Books).



MyTopia Books هو التطبيق الوحيد من تلك التطبيقات الذي لم ينهِ دعمه للمستخدمين المقيمين في الولايات المتحدة، ويظل متاحًا بطريقة ما على متجر تطبيقات Apple في الولايات المتحدة.



Tokopedia



Tokopedia هي واحدة من أكبر منصات التجارة الإلكترونية في إندونيسيا. استحوذت عليها بايت دانس في كانون الأول 2023 واندمجت مع TikTok Shop في البلاد بعد أن حظرت الحكومة الإندونيسية هذا التطبيق، مشيرة إلى "الحاجة إلى حماية التجار الأصغر وبيانات المستخدمين".



وأصبح غير متاح على متجر تطبيقات أبل في الولايات المتحدة، لكنه لا يزال متاحاً على متجر Google Play في الولايات المتحدة. (الشرق)