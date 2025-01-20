رئيس السنغال أطل في حفل تنصيبه برفقة زوجتيه.. من منهما فازت بلقب السيدة الأولى؟

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ظهر الرئيس السينغالي باسيرو ديوماي فاي في حفل تنصيبه برفقة زوجتيه في مشهد لم تعتد عليه السينغال البلد الغرب إفريقي ذو الأغلبية المسلمة، لكنه أيضا ذو التقاليد الغربية والأكثر انفتاحا على العالم من بين دول غرب إفريقيا.وصعد الرئيس منصة حفل تنصيبه ممسكا بيدي زوجتيه ماري وأبسا، وبعد أن صفق له الآلاف من المؤيدين المبتهجين، ليس فقط بفوزه بل بشجاعته ووضوح موقفه، بقيت أعين المراقبين تتابع المشهد لمعرفة كيف سيتم تقاسم مهام "السيدة الأولى" بين زوجتي الرئيس.. وأي منهن ستكون مقدمة على الأخرى؟والحقيقة أنه منذ انتخابه لم تمارس أي من السيدتين مهامّ رسمية بشكل مباشر ربما في انتظار أن يتم الاتفاق فيما بينهما، وحتى إن كان هذا العزوف عن مهام السيدة الأولى في الفترة السابقة كان عن قصد للتفاهم أو غير قصد على اعتبار أن الرئيس وزوجتيه لم يكونوا مستعدون للرئاسة ومهامها، بالنظر إلى أن ترشحه للانتخابات جاء بالصدفة بعد أن فرض النظام السابق ترشح زعيم المعارضة عثمان سونكو، فإن هذه الفترة منحت عائلة الرئيس الجديد فرصة لترتيب الصفوف والاتفاق على المهام.الزوجة الأولى مسيطرةمع مرور الوقت تبينت صورة ودور كل من زوجتي الرئيس، حيث سمحت الفترة الماضية للسنغاليين بمعرفتهما بشكل أفضل، وهما غير المعروفتين على الصعيد السياسي عكس باقي السيدات الأول، فكانت مهمة السيدة الأولى حصرية لزوجة باسيرو فاي الأولى ماري خون، التي تزوجها منذ 15 عامًا وأنجب منها 4 أطفال، وهي مسيحية من نفس القرية التي ترعرع بها فاي بمنطقة سانت لويس، فيما لم تظهر الزوجة الثانية عبسة فاي (مسلمة) التي ارتبط بها منذ عامين في أي نشاط رسمي وهي تنتظر الآن طفلها الأول من فاي.وتتولى الزوجة الأولى جميع مهام "السيدة الأولى" بالسينغال والتي تتعلق أساسا بالمهام البروتوكولية وبعض الأنشطة المرتبطة بالميدان الاجتماعي كالتوعية بالآفات والأمراض ومحاربة الممارسات الضارة وإطلاق حملات لتعليم الفتيات وحماية النساء من أشكال العنف. (العربية)