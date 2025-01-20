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والدة أوستن تايس: القيادة السورية الجديدة مصممة على إعادته

Lebanon 24
20-01-2025 | 04:45
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أكدت والدة الصحافي الأميركي أوستن تايس الذي خطف قرب دمشق في العام 2012 ديبرا تايس أن السلطات السورية مصممة على إعادته، وذلك في حديث أدلت به اليوم غداة لقائها قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع في دمشق، بحسب وكالة "فرانس برس".
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وقالت: "خلال الوقت الذي أمضيته في دمشق، تشرفت بلقاء القيادة السورية الجديدة كان من الرائع أن أعرف أنهم ملتزمون ومصممون على إعادة ابني، وابنكم، الى دياره".

وأملت بأن "إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب ستكون ملتزمة للغاية العمل على إعادة أوستن الى دياره".
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