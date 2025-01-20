إليكم أوّل أيّام شهر رمضان

Advertisement

كشف رئيس قسم الفلك في المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أشرف شاكر تاريخ أول أيام شهر رمضان، وقال إنه سيحل فلكيا في 1 آذار 2025.وأضاف أن "بدر شهر رمضان سيكون يوم 14 آذار، حيث سيتزامن هذا التاريخ مع خسوف كلي للقمر يستمر لمدة 6 ساعات و3 دقائق، إلا أن الخسوف الكلي الفعلي سيكون لمدة ساعة وخمس دقائق فقط".وتابع شاكر قائلًا: "وفقًا للحسابات الفلكية، سيبدأ شهر رمضان المبارك يوم 1 آذار، ما يجعل خسوف القمر متوافقًا مع البدر في 14 آذار".