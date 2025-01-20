Advertisement

عربي-دولي

إليكم أوّل أيّام شهر رمضان

Lebanon 24
20-01-2025 | 05:38
A-
A+
Doc-P-1308790-638729736599065290.jpg
Doc-P-1308790-638729736599065290.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف رئيس قسم الفلك في المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أشرف شاكر تاريخ أول أيام شهر رمضان، وقال إنه سيحل فلكيا في 1 آذار 2025.

وأضاف أن "بدر شهر رمضان سيكون يوم 14 آذار، حيث سيتزامن هذا التاريخ مع خسوف كلي للقمر يستمر لمدة 6 ساعات و3 دقائق، إلا أن الخسوف الكلي الفعلي سيكون لمدة ساعة وخمس دقائق فقط".
Advertisement

وتابع شاكر قائلًا: "وفقًا للحسابات الفلكية، سيبدأ شهر رمضان المبارك يوم 1 آذار، ما يجعل خسوف القمر متوافقًا مع البدر في 14 آذار".
 
وأشار إلى أن هذا الخسوف سيكون مرئيًا في دول أوروبا وبقية دول العالم، ولكنه لن يكون مرئيًا في الدول العربية. (روسيا اليوم)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:47 | 2025-01-20
07:18 | 2025-01-20
07:17 | 2025-01-20
07:00 | 2025-01-20
06:59 | 2025-01-20
06:58 | 2025-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24