زيلينسكي مهنئا ترامب: الرئيس الحاسم

هنأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تنصيبه، قائلا إنه يتطلع إلى "تعاون نشط ومفيد للطرفين".



وأضاف زيلينسكي على منصة إكس: "الرئيس ترامب حاسم دائما، والسلام من خلال سياسة القوة التي أعلن عنها يوفر فرصة لتعزيز القيادة الأمريكية وتحقيق سلام طويل الأمد وعادل، وهي الأولوية القصوى".

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