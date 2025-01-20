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زيلينسكي مهنئا ترامب: الرئيس الحاسم

Lebanon 24
20-01-2025 | 14:19
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هنأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تنصيبه، قائلا إنه يتطلع إلى "تعاون نشط ومفيد للطرفين".

وأضاف زيلينسكي على منصة إكس: "الرئيس ترامب حاسم دائما، والسلام من خلال سياسة القوة التي أعلن عنها يوفر فرصة لتعزيز القيادة الأمريكية وتحقيق سلام طويل الأمد وعادل، وهي الأولوية القصوى".
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