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عربي-دولي

أمين الناتو تعهد بتسريع الإنفاق.. أبرز مواقف القادة الدوليين بعد تنصيب ترامب

Lebanon 24
21-01-2025 | 00:20
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نشر قادة وزعماء دول أوروبية عدة تغريدات عبر مواقعهم على منصة إكس للتعبير عن "سعادتهم وترحيبهم" بتنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

أمين عام حلف الناتو، مارك روته، فعلق على التنصيب قائلا "مع عودة الرئيس ترامب إلى منصبه، سنقوم بتسريع الإنفاق والإنتاج الدفاعي".
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وأضاف "تهانينا الحارة إلى دونالد ترامب على تنصيبه كرئيس 47 للولايات المتحدة الأمريكية، وإلى جي دي فانس كنائب للرئيس. معا يمكننا تحقيق السلام من خلال القوة من خلال الناتو".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسلا فون دير لاين "أطيب التمنيات للرئيس دونالد ترامب فترة ولايتك كرئيس 47 للولايات المتحدة.

وأضافت "يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى العمل معكم عن كثب لمواجهة التحديات العالمية. معا، يمكن لمجتمعاتنا تحقيق قدر أكبر من الازدهار وتعزيز أمنها المشترك. هذه هي القوة الدائمة للشراكة عبر المحيط الأطلسي".

كايا كالاس، مفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، كتبت "تهانينا لدونالد ترامب على تنصيبه لفترة ولايته الثانية".

وقالت "جلبت الرابطة عبر المحيط الأطلسي الازدهار والقوة لكلا جانبي المحيط الأطلسي. معا، نحن أقوى وأكثر أمانا لمواجهة التحديات العالمية. نتطلع إلى مواصلة شراكتنا".

أما وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك فقالت "سنكون شريكا للإدارة الأميركية الجديدة كأوروبا قوية وموحدة. سنعمل معا، على أساس قيمنا المشتركة ومع وضع مصالحنا الأوروبية في الاعتبار".

وأضافت مخاطبة وزيرة الخارجية الأميركي الجديد "تهانينا، عزيزي ماركو روبيو على تعيينك وزيرا جديدا للخارجية الأميركية. أتطلع إلى العمل معك. في هذه الأوقات من التحديات العالمية المعقدة، لا يزال التعاون الوثيق عبر المحيط الأطلسي حجر الزاوية للسلام والأمن والاستقرار".


المستشار الألماني أولاف شولتز قال من جانبه "اليوم يتولى الرئيس دونالد ترامب منصبه. تهانينا! الولايات المتحدة هي أقرب حليف لنا والهدف من سياستنا هو دائما علاقة جيدة عبر المحيط الأطلسي. الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 عضوا وأكثر من 400 مليون شخص، هو اتحاد قوي".

بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني أيضا هنأ ترامب وقال "نتطلع إلى العمل مع إدارة الولايات المتحدة الجديدة لتعزيز العلاقة الاستراتيجية بين بلداننا ومعالجة التحديات العالمية المشتركة". (الحرة)
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