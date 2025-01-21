هيلاري كلينتون تسخر من حديث ترامب بعد إعلانه عن أحد قراراته (فيديو)

أخذت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون بالضحك أثناء خطاب الرئيس دونالد ترامب في حفل تنصيبه، بعد إعلانه أن بين أولوياته تغيير اسم خليج المكسيك إلى الخليج الأميركي.
وقال ترامب أمس الاثنين بعد أداء اليمين الدستورية: "ستستعيد أميركا مكانتها المشروعة كأعظم وأقوى وأكثر دول العالم احتراما، مما يلهم إعجاب وإكبار العالم بأسره".
وأضاف: "قريبا، سنغير اسم خليج المكسيك ليصبح خليج أميركا، وسنستعيد اسم رئيسنا العظيم، ويليام ماكينلي، إلى جبل ماكينلي، حيث يجب أن يكون وحيث ينتمي"، مما أثار استياء كلينتون على ما يبدو.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يعلن فيها ترامب عن نيته تغيير اسم الخليج. ففي مؤتمر صحفي سابق عقده في منتجع "مارلاغو"، قال: "سنغير اسم خليج المكسيك ليصبح خليج أميركا، وهو اسم رائع. إنه يغطي مساحة شاسعة، خليج أمريكا. يا له من اسم جميل! وهو مناسب تماما. وعلى المكسيك أن تتوقف عن السماح لملايين الأشخاص بالتدفق إلى بلادنا". (روسيا اليوم)