Advertisement

عربي-دولي

هيلاري كلينتون تسخر من حديث ترامب بعد إعلانه عن أحد قراراته (فيديو)

Lebanon 24
21-01-2025 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1309246-638730443845568417.jpg
Doc-P-1309246-638730443845568417.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أخذت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون بالضحك أثناء خطاب الرئيس دونالد ترامب في حفل تنصيبه، بعد إعلانه أن بين أولوياته تغيير اسم خليج المكسيك إلى الخليج الأميركي.

وقال ترامب أمس الاثنين بعد أداء اليمين الدستورية: "ستستعيد أميركا مكانتها المشروعة كأعظم وأقوى وأكثر دول العالم احتراما، مما يلهم إعجاب وإكبار العالم بأسره".
 
Advertisement



وأضاف: "قريبا، سنغير اسم خليج المكسيك ليصبح خليج أميركا، وسنستعيد اسم رئيسنا العظيم، ويليام ماكينلي، إلى جبل ماكينلي، حيث يجب أن يكون وحيث ينتمي"، مما أثار استياء كلينتون على ما يبدو.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يعلن فيها ترامب عن نيته تغيير اسم الخليج. ففي مؤتمر صحفي سابق عقده في منتجع "مارلاغو"، قال: "سنغير اسم خليج المكسيك ليصبح خليج أميركا، وهو اسم رائع. إنه يغطي مساحة شاسعة، خليج أمريكا. يا له من اسم جميل! وهو مناسب تماما. وعلى المكسيك أن تتوقف عن السماح لملايين الأشخاص بالتدفق إلى بلادنا". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:30 | 2025-01-21
04:30 | 2025-01-21
04:23 | 2025-01-21
04:21 | 2025-01-21
04:20 | 2025-01-21
04:02 | 2025-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24