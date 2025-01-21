هيلاري كلينتون تسخر من حديث ترامب بعد إعلانه عن أحد قراراته (فيديو)

أخذت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون بالضحك أثناء خطاب الرئيس دونالد ترامب في حفل تنصيبه، بعد إعلانه أن بين أولوياته تغيير اسم خليج المكسيك إلى الخليج الأميركي.





وقال ترامب أمس الاثنين بعد أداء اليمين الدستورية: "ستستعيد أميركا مكانتها المشروعة كأعظم وأقوى وأكثر دول العالم احتراما، مما يلهم إعجاب وإكبار العالم بأسره".