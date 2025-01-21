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رئيس كوريا الجنوبية يشهد محاكمة عزله

Lebanon 24
21-01-2025 | 01:56
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وصل موكب يقل رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول إلى المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، بعد مغادرته مركز الاحتجاز في سيئول لحضور محاكمة عزله.

وانطلق الموكب من البوابة الأمامية لمركز الاحتجاز في أويوانج، جنوبي سيئول، في الساعة 12:48 ظهراً بالتوقيت المحلي، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.
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وقد هاجم مئات من أنصار رئيس كوريا الجنوبية المحتجز يون سوك يول، مبنى محكمة، وهشموا النوافذ في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بعد تمديد احتجازه.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة الاستماع الثالثة بشأن محاكمة العزل في الساعة الثانية ظهراً لمراجعة الأدلة المقدمة من الجمعية الوطنية (البرلمان) فيما يتعلق بفرض يون للأحكام العرفية لفترة قصيرة في الثالث من كانون الأول.

قال محامو الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سيوك-يول إن موكلهم سيحضر جلسة استماع في محكمة في سيول اليوم السبت لمعارضة اعتقاله رسمياً بعد فرض الأحكام العرفية في الشهر الماضي.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها شخصياً رئيس معزول في كوريا الجنوبية أمام محاكمة أمام المحكمة الدستورية، وفقاً لوكالة "يونهاب".
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