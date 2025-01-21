اختيارات ترامب في خطاب تنصيبه تعكس "نبرة جديدة".. ما أكثر كلمة استعملها؟





وجاء الخطاب "الدافئ" على حد وصف الموقع الأميركي، بضعف طول خطابه السابق، الذي كان الأقصر في التاريخ الأميركي الحديث، ( 1433 كلمة عام 2017و 2,888 كلمة في خطاب الاثنين).

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واستنادا إلى تحليل مدعوم بالذكاء الاصطناعي أجراه أكسيوس، تحولت نبرة ترامب من "جريئة وحازمة" في خطابه الأول، إلى "متفائلة لكن معتدلة". ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خطاب القسم، الإثنين، متبنياً نبرة وأسلوبا مختلفين عن خطابه السابق في 2017، مع محافظته على أولوياته السياسية الرئيسية، وفقا لموقع "أكسيوس".وجاء الخطاب "الدافئ" على حد وصف الموقع الأميركي، بضعف طول خطابه السابق، الذي كان الأقصر في التاريخ الأميركي الحديث، ( 1433 كلمة عام 2017و 2,888 كلمة في خطاب الاثنين).واستنادا إلى تحليل مدعوم بالذكاء الاصطناعي أجراه أكسيوس، تحولت نبرة ترامب من "جريئة وحازمة" في خطابه الأول، إلى "متفائلة لكن معتدلة".

وفي الوقت ذاته، تحولت انتقاداته للمعارضين من "مباشرة" إلى "أكثر تحفظاً وتم تأطيرها كقضايا منهجية".



وتطور الأسلوب البلاغي لترامب من "العظمة والدراما" في بداية ولايته السابقة، إلى نبرة تتسم "بالإلهام والوطنية"، حسب المصدر ذاته.



ما أكثر الكلمات المستخدمة؟

كشفت الإحصاءات اللغوية للخطاب، أن كلمات "أنا" و"نحن" و"أنتم" الأكثر استخداماً في الخطاب، وتم استعمالها بشكل مضاعف مقارنة بخطاب التنصيب الأول.



وارتفع استخدام ضمير "أنا" من 52 مرة في خطاب 2017 إلى 124 مرة في خطاب 2025، كما زاد استخدام ضمير "نحن" من 48 إلى 72 مرة، وتضاعف استخدام "أنتم" من 12 إلى 24 مرة.



وبرزت كذلك مفردات جديدة لم تكن حاضرة بقوة في خطابه السابق، مثل: "شكراً" و"حُكم" و"توحيد" و"بنما" و"عدالة" و"تغيير" و"معاً".