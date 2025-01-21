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عربي-دولي

في أول "منشور" له بعد تنصيبه.. ترامب يعلن إقالة 4 مسؤولين

Lebanon 24
21-01-2025 | 02:11
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نشر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إعلانا عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشال"، يكشف فيه عن بدء عملية إقالات واسعة النطاق للمعينين في المناصب الرئاسية من الإدارة السابقة.

وأوضح ترامب في منشوره الذي يأتي في أول أيام عودته للبيت الأبيض، أن مكتب شؤون الموظفين الرئاسي يعمل حالياً على تحديد وإقالة ما يزيد عن ألف معين في مناصب المسؤولية.
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وأكد ترامب أن هذه الخطوة تأتي "لعدم توافق هؤلاء المسؤولين مع رؤيته"، التي تهدف إلى "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى".

وأعلن الرئيس الأميركي في المنشور ذاته، عن إقالة 4 مسؤولين كدفعة أولى، وهم خوسيه أندريس من مجلس الرئيس للرياضة واللياقة البدنية والتغذية، ومارك ميلي من المجلس الاستشاري للبنية التحتية الوطنية.

بالإضافة إلى كل من براين هوك من مركز ويلسون للباحثين، وكيشا لانس بوتومز من مجلس الرئيس للتصدير.

وشدد ترامب على أن المزيد من قرارات الإقالة ستصدر قريبا، في إطار سعيه لإعادة تشكيل المناصب الإدارية العليا، بما يتوافق مع توجهات ورؤية إدارته الجديدة.
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