قُبلة ميلانيا وأقلام تتطاير.. مواقف محرجة وغريبة خلال تنصيب ترامب (فيديو)

مواقف طريفة ومحرجة و"غريبة" شهدها حفل تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن، أمس الاثنين.



فقد رصدت عدسات المصورين، قبلة طريفة جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، خلال حفل التنصيب في مبنى الكونغرس (الكابيتول).



واقترب ترامب من زوجته وسط تجمع حاشد من الحاضرين وحاول تقبيلها على خدها، لكن قبعة كبيرة كانت تضعها على رأسها منعته من تقبيل خدها ليطبع قبلته في الهواء.



الفيديو تداولته مواقع التواصل بشكل واسع، وتسبب في حالة من الضحك للحاضرين في القاعة.

President-elect Trump attempts to kiss Melania Trump. pic.twitter.com/GPDr9B4US2 — Jeremy Art (@cspanJeremy) January 20, 2025 Advertisement

شورت و"هوودي" في حفل التنصيب

وفي موقف غريب أخر، أطل السيناتور الأميركي الديمقراطي جون فيترمان خلال حفل تنصيب الرئيس دونالد ترامب بـ"لوك رياضي" لفت الأنظار.



فقد ظهر فيترمان، خلال حفل التنصيب الرسمي للرئيس الأميركي، وهو مرتديا شورت رصاصي اللون و"هوودي" اسود مع حذاء رياضي.



وانتقد رواد "السوشيال ميديا" فيترمان (55 عاما) بسبب ما ارتداه، وقالوا إن الأمر يعد مخالفا للأعراف والبروتوكولات خلال المناسبات والحفلات الرسمية.

لكن هذه ليست المرة الأولى، التي يظهر فيها جون فيترمان بهذه الملابس الرياضية، حيث سبق أن ارتدى لباسا مماثلا خلال استضافته من قبل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، العام الماضي.



وعندما سئل فيترمان عن هذا الأمر سابقا، كشف أن هذا النوع من الملابس، التي بدأ يرتديها بعد فترة قضاها في المستشفى بسبب الاكتئاب في وقت سابق من عام 2023، تجعله أكثر راحة.

Senator John Fetterman has just arrived at President Trump’s inauguration and he’s wearing shorts and a hoodie.



Yes, really. pic.twitter.com/RFvzkkpdYD — Joey Mannarino (@JoeyMannarinoUS) January 20, 2025

رمى الأقلام للحاضرين



وفي موقف غريب آخر، رمى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أقلامه التي وقع بها أولى أوامره في أعقاب أدائه اليمين الدستورية بمبنى الكابيتول على الحضور في حفل تنصيبه، وسط ضحك تصفيق الحاضرين.



وأخذ ترامب الأقلام المتبقية وراح يرميها واحدا تلو الآخر على الحاضرين في المقدمة وعلى الجوانب، مما أثار تفاعلهم وسعادتهم بالتقاطها، وبدأوا يأخذون صور سيلفي وهي بأيديهم.(العربية)



