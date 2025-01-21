بشأن اعتداءات إسرائيل.. هذا ما طالبت به سوريا

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ندد مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك بانتهاك إسرائيل سيادة أراضي سوريا والتوغل العسكري فيها، مطالبا مجلس الأمن الدولي بالتحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.وقال الضحاك: "نرفض انتهاك إسرائيل سيادة الأراضي السورية والتوغل العسكري فيها".وأضاف: "على مجلس الأمن التحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على السوريين والأراضي السورية ونرفض التبريرات الإسرائيلية لانتهاك أراضينا ونطالب مجلس الأمن بإلزامها بالانسحاب منها".