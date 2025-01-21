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عربي-دولي

انهيارات أرضية في إندونيسيا.. مصرع 16 شخصا وفقدان آخرين

Lebanon 24
21-01-2025 | 04:23
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أفادت وسائل إعلام إندونيسية بمصرع 16 شخصا وفقدان آخرين في انهيارات أرضية بمنطقة بيكالونغان وسط جزيرة جاوة في إندونيسيا.

ونقل تلفزيون "مترو تي في" المحلي عن قائد شرطة منطقة بيكالونغان دوني براكوسو أنه "تم حتى الآن انتشال 16 جثة جراء الانهيارات الأرضية التي شهدتها المنطقة على إثر هطول أمطار غزيرة أمس الاثنين".
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وأضاف "نقوم بالتعاون مع الجيش الوطني الإندونيسي والمجتمع المدني والحكومة المحلية وكذلك المتطوعين للبحث عن ضحايا آخرين".

وفي تموز الماضي لقي ما لا يقل عن 11 شخصا مصرعهم إثر انهيار أرضي وقع في منجم ذهب غير قانوني في قرية شرق تولابولو بإقليم غورونتالو شمالي إندونيسيا.
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