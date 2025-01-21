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إقتصاد
عجز ميزانية المغرب يتراجع إلى 3.9%
Lebanon 24
21-01-2025
|
10:24
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تراجع عجز الميزانية في المغرب إلى 3.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
وأعلنت وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب، أن التراجع في عجز الميزانية خلال العام الماضي يأتي مقابل 4.4 بالمئة في العام 2023، وعزت ذلك إلى زيادة الإيرادات الضريبية. (سكاي نيوز)
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