المقاومة الإسلامية في العراق تُعلّق هجماتها على إسرائيل: أصابعنا على الزناد

قال الأمين العام لحركة النجباء في العراق الشيخ أكرم الكعبي إن الحركة تبارك للشعب الفلسطيني الانتصار الكبير، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وقال الكعبي: "نبارك للشعب الفلسطيني والأحرار في العالم خصوصا الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويمن أنصار الله والمقاومة الإسلامية في لبنان والعراق والشعوب التي تظاهرت وساندت وآزرت، هذا النصر الكبير، ومع هذا التطور المهم نعلن اننا سنعلق عملياتنا العسكرية ضد الكيان تضامنا مع إيقافها في فلسطين، ولتعزيز استمرار الهدنة في غزة، لكن ليعلم الكيان الغاصب أن أية حماقة منه في فلسطين او المنطقة ستقابل برد قاس، وأن أصابعنا ما زالت على الزناد وصواريخنا ومسيراتنا بجهوزيتها الكاملة، فإن عادوا عدنا، والعاقبة للمؤمنين الصابرين المجاهدين، والرضوان وأعلى الدرجات والسعادة للشهداء، والشفاء للجرحى، والفخر وبياض الوجوه ورفع الرؤوس لمن ثبت وصمد وساند، فما النصر إلا من عند الله يهبه لمن يشاء من عباده، والحمد لله رب العالمين الذي فتح لنا باب خاصة أوليائه باب الجهاد، نسأله تعالى أن يجعلنا منهم ويتقبل منا بفضله ورحمته، إنه حميد مجيد". (روسيا اليوم)

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