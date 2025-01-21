Advertisement

عربي-دولي

المقاومة الإسلامية في العراق تُعلّق هجماتها على إسرائيل: أصابعنا على الزناد

Lebanon 24
21-01-2025 | 10:48
A-
A+
Doc-P-1309494-638730785504604116.png
Doc-P-1309494-638730785504604116.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الأمين العام لحركة النجباء في العراق الشيخ أكرم الكعبي إن الحركة تبارك للشعب الفلسطيني الانتصار الكبير، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الكعبي: "نبارك للشعب الفلسطيني والأحرار في العالم خصوصا الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويمن أنصار الله والمقاومة الإسلامية في لبنان والعراق والشعوب التي تظاهرت وساندت وآزرت، هذا النصر الكبير، ومع هذا التطور المهم نعلن اننا سنعلق عملياتنا العسكرية ضد الكيان تضامنا مع إيقافها في فلسطين، ولتعزيز استمرار الهدنة في غزة، لكن ليعلم الكيان الغاصب أن أية حماقة منه في فلسطين او المنطقة ستقابل برد قاس، وأن أصابعنا ما زالت على الزناد وصواريخنا ومسيراتنا بجهوزيتها الكاملة، فإن عادوا عدنا، والعاقبة للمؤمنين الصابرين المجاهدين، والرضوان وأعلى الدرجات والسعادة للشهداء، والشفاء للجرحى، والفخر وبياض الوجوه ورفع الرؤوس لمن ثبت وصمد وساند، فما النصر إلا من عند الله يهبه لمن يشاء من عباده، والحمد لله رب العالمين الذي فتح لنا باب خاصة أوليائه باب الجهاد، نسأله تعالى أن يجعلنا منهم ويتقبل منا بفضله ورحمته، إنه حميد مجيد". (روسيا اليوم)
Advertisement
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2025-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:09 | 2025-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2025-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:29 | 2025-01-21
13:24 | 2025-01-21
13:11 | 2025-01-21
13:10 | 2025-01-21
12:54 | 2025-01-21
12:46 | 2025-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24