رسمياً.. مذكرة توقيف ثانية بحق "الأسد" هذه تفاصيلها

بعد شهر ونصف على إسقاط نظامه.

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وصدرت المذكرة بصفته "القائد الأعلى للقوات المسلحة" والمسؤول بالتالي عن الجرائم التي وقعت في البلاد.كما تعد هذه مذكرة التوقيف الثانية التي يصدرها قضاة فرنسيون من قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية، ضد الأسد، حيث صدرت مذكرة سابقة في حزيران العام الماضي.يشار إلى أنه ومنذ سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الاول الجاري، أفرجت إدارة العمليات عن المعتقلين في البلاد.إلا أن آلافا من المفقودين لم يعرف مصيرهم حتى الآن.إذ كشفت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، أنَّ هناك ما لا يقل عن 112 ألفاً و414 شخصاً في سوريا لا يزالون مختفين قسراً.في حين عثر على 9 مقابر جماعية منذ سقوط الأسد في الثامن من كانون الاول، احتوت على رفات 1475 ضحية، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.