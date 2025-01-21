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عربي-دولي

بعد تحديد ترامب لجنسين فقط.. كيف سيتأثر جواز السفر الأميركي؟

Lebanon 24
21-01-2025 | 12:07
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بموجب أمر تنفيذي وقع عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الإثنين، ستعترف الحكومة الفيدرالية بجنسين فقط: الذكر والأنثى.

وينص الأمر التنفيذي على أن "الجنسين غير قابلين للتغيير، وهما مبنيان على واقع أساسي لا يقبل الجدل".
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كما نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول بالإدارة الأميركية الجديدة قوله إن الحكومة ستستند من الآن فصاعدا على فرضية أن هناك نوعين فقط هما الذكور والإناث.

وذكرت "سي إن إن": "بموجب قرار ترامب، ستضمن جميع الوكالات الحكومية أن تعكس الوثائق الرسمية، بما في ذلك جوازات السفر والتأشيرات وبطاقات الدخول، جنس حاملها بدقة".

واعتبارا من عام 2022، أصبح المواطنون الأميركيون قادرين على تحديد "X" كعلامة جنسانية على جوازات السفر. 

ووفقا لوزارة الخارجية الأميركية السابقة، ليس من الضروري أن تتطابق علامة "X" مع جنس الشخص في وثائق الجنسية أو بطاقة الهوية، ولا يلزم وجود وثائق طبية لتغيير جنسه.

وأوضحت "سي إن إن" أن مرسوم ترامب الجديد من شأنه أن يلغي علامة "X" في جوازات السفر.

وجدير بالذكر أنه يمكن لرؤساء الولايات المتحدة تنفيذ الأولويات السياسية عبر ما يسمى بالأوامر التنفيذية دون الحصول على موافقة من الكونفرس الأميركي.

ورغم ذلك، يمكن أيضا الطعن في هذه الأمور أمام المحاكم بسهولة أكبر من القوانين. (سكاي نيوز)
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