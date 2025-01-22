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وزير دفاع إسرائيل: لن نسمح لأذرع إيران بتهديد المستوطنين

Lebanon 24
22-01-2025 | 00:53
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بعدما أطلقت إسرائيل "عملية واسعة النطاق" تحت مسمى "الأسوار الحديدة" في جنين بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، أن العملية مستمرة.
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واعتبر كاتس في تصريحاته أن العملية في الضفة ستغير مفهوم الأمن هناك،وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء.
كما شدد على أن الحكومة "لن تسمح لأذرع المحور الإيراني بتعريض حياة المستوطنين للخطر"، حسب تعبيره.

مقتل 10 فلسطينيين
أتت تلك التصريحات، بعدما قُتل عشرة فلسطينيين على الأقل في عملية نفذتها قوات أمن إسرائيلية مدعومة بطائرات هليكوبتر أمس في مدينة جنين.

كما جاءت عقب شن مستوطنين إسرائيليين هجمات على بلدتي الفندق وجينصافوط بمحافظة قلقيلية شمال الضفة.
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