في كاتدرائية واشنطن.. ترامب ينصت للآذان

بعد يوم من عودته إلى البيت الأبيض وتنصيبه رئيساً للولايات المتحدة الـ 47، حضر دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس صلاة الشكر في كاتدرائية واشنطن الوطنية، في مناسبة دينية شهدت حضور ممثلين من مختلف الأديان.

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ووثق مقطع فيديو انصات دونالد ترامب إلى الأذان الذي استمر لدقيقتين ونصف داخل الكاتدرائية، حيث كان برفقته زوجته، بينما كان ابنته إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر يجلسان خلفه.



ولاحقاً، حضر ترامب خطبة الأسقف ماريان إدغار بود، التي دعت إلى التعاطف مع المجتمعات المهمشة.



يُذكر أن كاتدرائية واشنطن الوطنية تحتضن ممثلين عن جميع الأديان، حيث يشاركون في الصلاة والدعاء خلال المناسبات الدينية الكبرى، ويقوم كل قائد ديني بتمثيل دينه الخاص، مما يعزز رسالة التعايش الديني.



واستضافت كاتدرائية واشنطن الوطنية صلوات الافتتاح منذ عام 1933، مما يجعلها حجر الزاوية في التقاليد السياسية الأميركية.