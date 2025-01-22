من بينهم مالكه... سلسلة اعتقالات بعد حريق في فندق تركي

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أكد وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا باكرا أن أنقرة اعتقلت تسعة أشخاص، من بينهم مالك فندق شب به حريق في منتجع للتزلج في غرب تركيا ما أسفر عن مقتل 76 شخصا وإصابة العشرات.وقال :"أنه تم تسليم جثث 45 ضحية إلى ذويهم، فيما تجري اختبارات الحمض النووي لتحديد هوية الجثث المتبقية في معهد الطب الشرعي".اندلع الحريق في فندق غراند كارتال في منتجع كارتال قايا للتزلج في جبال بولو.وعبر مسؤولو الفندق في بيان اليوم ، نقلته وكالة "رويترز" عن حزنهم الشديد وتعهدوا بالتعاون الكامل مع جهات التحقيق.وجاء في البيان :"نتعاون مع السلطات للوقوف على كل جوانب هذا الحادث ، نشعر ببالغ الحزن إزاء الخسائر ونريدكم أن تعلموا أننا نشارككم هذا الألم من كل قلوبنا".وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم يوم حداد وطني عقب المأساة التي وقعت خلال ذروة موسم السياحة في الشتاء حين تسافر العديد من العائلات من إسطنبول وأنقرة إلى جبال بولو للتزلج.