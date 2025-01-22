مجلس استيطاني إسرائيلي يقرر إطلاق اسم "ترامب 1" على مستوطنة بالضفة الغربية

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أعلن رئيس مجلس مستوطنة معاليه أدوميم، جيا يفراح، عن قرار تغيير اسم منطقة "E1" إلى "ترامب 1" أو اختصارا "T1". حسب ما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".وأوضح يفراح أن هذا القرار يأتي في إطار الاعتراف بالدعم الأميركي لإسرائيل خلال ولاية ترامب، وللتوقعات ببناء حي استيطاني في المنطقة خلال فترة ولايته الثانية.وأكد أن ولاية ترامب الثانية تمثل فرصة غير قابلة للتكرار لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، مشددا على أنه سيظل يطالب الحكومة الإسرائيلية بمواصلة البناء في الضفة.(سكاي نيوز)