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عربي-دولي

عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض يوم الجمعة.. ما هو تأثيرها على الاتصالات؟

Lebanon 24
22-01-2025 | 05:56
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أعلن معهد أبحاث الفضاء في أكاديمية العلوم الروسية أن الأرض ستتعرض لعاصفة مغناطيسية يوم الجمعة المقبل.
 
وجاء في تقرير صادر عن الخدمة الصحفية للمعهد:"حدث توهج شمسي مؤخرا، ونجم عن هذا التوهج سحابة من البلازما، ونظرا لأن سرعة السحابة منخفضة نسبيا (حوالي 500 كلم في الثانية) فإن السحابة ستنتقل لتؤثر على الأرض مسببة عاصفة مغناطيسية.. مبدئيا من المتوقع أن تتأثر الأرض بعاصفة مغناطيسية يوم الجمعة في النصف الثاني من النهار بتوقيت موسكو".
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وأشار الخبراء في المعهد إلى أن العاصفة المغناطيسية التي ستضرب الأرض ستكون من فئة G2 على الأغلب، وأن العواصف المغناطيسية تقسم من حسب شدتها إلى خمس فئات: G1، G2، G3، G4، G5.
 
وكان معهد الجيوفيزياء التطبيقية في موسكو قد أعلن أن توهجا من فئة M3.3 حدث على الشمس يوم الاثنين في تمام الساعة 13:39 بتوقيت موسكو، واستمر لمدة 48 دقيقة.

وينجم عن هذه التوهجات الشمسية عادة عواصف مغناطيسية تؤثر على كوكبنا، وتتسبب بخلل في أنظمة الطاقة وتؤثر على مسارات هجرة الطيور والحيوانات، كما يمكن للعواصف المغناطيسية القوية أن تؤثر على عمل منظومات الاتصالات ومنظومات الملاحة. (روسيا اليوم)
 
 

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

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