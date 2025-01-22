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إقتصاد

خامنئي: من بين مشاكلنا الاعتماد على الدولار

Lebanon 24
22-01-2025 | 06:31
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أكد المرشد الإيراني علي خامنئي أن بين المشاكل التي تواجهها إيران في الداخل، الاعتماد على الدولار.

وخلال استقبال خامنئي في حسينية "الإمام الخميني" جمعا من المنتجين والناشطين في القطاع الخاص في إيران ضمن إطار فعالية "رواد التقدم" أشار إلى أن النظام المالي لمجموعة "بريكس" والتبادلات المالية بعملات المحلیة للدول الأعضاء يمكن أن يساعد بشكل كبير في حل هذه المشكلة، قائلا "رغم أن بعض الدول الأعضاء لهم تحفظات لدوافع سياسية".
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وأضاف "عشرات ممن توهموا خلال عقود بأن إيران ضعيفة لم يعودوا موجودين بينما نما النظام الإيراني وتطور".

وأكد أن القطاع الخاص في إيران حقق مستوى مقبولا من التقدم رغم الضغوط الخارجية والحظر والتهديدات بفرض مزيد من الحظر على البلاد. 

وأوضح المرشد الإيراني أنه على الجهاز التنفيذي في البلاد أن يقوم بمساعدة القطاع الخاص وأن أهم مساعدة هي إزالة العوائق من أمام القطاع الخاص، قائلا "هذا يعد واجبا".

وفي ما يخص المقاومة وغزة، قال المرشد الإيراني إن "المقاومة حيه وستبقى، وغزة انتصرت وما حصل أمام العالم أشبه بأسطورة". (روسيا اليوم)

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