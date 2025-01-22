كاتس يتوعد: جنين هي البداية

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توعد وزير الدفاع الإسرائليلي يسرائيل كاتس، بتوسيع الاقتحامات في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن جنين هي النموذج والبداية فقط.وقال كاتس خلال استجوابه في الكنيست، إن جنين هي البداية والنموذج الذي سيعمم على كافة أنحاء الضفة الغربية.وأوضح أن هناك أماكن أخرى في الضفة الغربية ستشهد عمليات عسكرية. (سكاي نيوز)