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عربي-دولي

"نريد انتقال سياسي شامل".. بيدرسون يطالب برفع العقوبات لإعادة إعمار "سوريا"

Lebanon 24
22-01-2025 | 12:26
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أكد المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون، اليوم الأربعاء، "ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا لإعادة إعمارها"، وقال: "إذا كنا نريد إعادة إعمار سوريا وإنقاذ الشعب من الفقر يجب رفع العقوبات".
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واضاف خلال مؤتمر صحافي بدمشق: "هناك إجماع قوي لدعم سوريا الجديدة ونريد انتقالا سياسيا شاملا وهناك ضرورة لتشكيل جيش وطني يضم جميع الفصائل"، مشيراً إلى أن "العملية السياسية يجب أن يقودها ويملكها السوريون وتشارك فيها جميع الفئات ولا يجب أن تأتي من الخارج".
 
وأضاف: "رأينا رغبة لدى المجتمع الدولي في دعم سوريا، ومن المهم جدا أن تعيد الدول النظر في العقوبات المفروضة على النظام السابق".
 
واكد ان "احتلال إسرائيل لأراض في سوريا غير مقبول على الإطلاق ولا يوجد أي عذر أو مبرر لذلك".
 
وأوضح بيدرسون، أن "بعض مبادئ القرار الأممي 2254 ما زالت قائمة ومنها حماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها والحاجة إلى عملية سياسية شاملة بمساعدة الأمم المتحدة".
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